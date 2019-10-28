28.10.2019, 15:19

СПИСОК: многодетные семьи смогут посещать городские учреждения на льготных условиях

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спорт, музеи, кружки
rus.delfi.ee
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Kogu pere metsapäev 2019
Kogu pere metsapäev 2019Foto: Kaarel Langemets

Таллинн и НКО Эстонский Союз многодетных семей сегодня заключили договор о добрых намерениях, в результате чего город создаст условия, чтобы семьи, имеющие Семейные карточки Эстонского Союза многодетных семей смогли посещать городские спортивные, культурные учреждения, а также учреждения для проведения досуга и музеи на льготных условиях.

Вице-мэр Вадим Белобровцев рассказал, что подписанный сегодня договор между Таллинном и Эстонским Союзом многодетных семей — лишь начало долгого сотрудничества. ”Если с завтрашнего дня начинают действовать льготы для многодетных семей в наших спортивных учреждениях, то в ближайшее время льготные условия будут введены и в городских культурных учреждениях, музеях и учреждениях для проведения досуга, — сказал Белобровцев. — Для Таллинна очень важно благополучие детей и семей. Сегодняшний договор — наш вклад в поддержку больших семей, появятся новые возможности для совместных поездок и проведения досуга”.

”Распространение действия семейного билета на всю семью — единственно правильный шаг в направлении того, чтобы общество стало более дружелюбным по отношению к семьям, — сказала президент Эстонского Союза многодетных семей Ааге Ыунап. — Присоединение Таллиннских спортивных и культурных учреждений к программе Семейной карточки позволит многодетным семьям совместно качественно проводить свободное время на более льготных условиях. Надеюсь, что и другие самоуправления и предприятия пересмотрят свою ценовую политику и сделают шаг в сторону покупателей семейных билетов”.

Владельцы семейных карточек Эстонского Союза многодетных семей (ELPL) с 29 октября смогут на льготных условиях посещать бассейны в Ныммеском, Ыйсмяэском, Сылеском спортивном центрах и в Английском колледже, а также Тондирабаский ледовый холл и Ныммеский спортивный центр. На следующем этапе сотрудничества скидки будут предоставляться и в культурных учреждениях. Условия будут согласованы между Эстонским Союзом многодетных семей и Таллиннским департаментом культуры. В числе культурных учреждений Таллиннский литературный центр, Музей фотографии, Музей Кик-ин-де-Кёк, Детский музей Мийа-Милла, Музей Каламая, Дом-музей Петра Первого и Таллиннский русский музей. Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства также выступит в качестве партнера, предоставив льготы для посещения Таллиннского зоопарка и Таллиннского ботанического сада.

Вице-мэр Бетина Бешкина подчеркнула, что дети — самое большое богатство и ценность как для семьи, так и для общества. ”При современном быстром темпе жизни семьям нужно создавать льготные условия для совместного времяпрепровождения, — сказала Бешкина. — Посещение спортивного или культурного центра дает возможность отложить гаджеты в сторону и провести время с семьей, занимаясь спортом или просто посещая интересные места. Воспитание и обучение детей сопровождается достаточно большими расходами, поэтому Таллинн рад поддержать семьи и подарить им возможность побыть вместе”.

Карточка позволяет многодетным семьям получать различные услуги и товары на лучших условиях. Партнерами Семейной карточки являются более 400 предприятий и учреждений, предлагающих около 500 различных услуг. Ходатайствовать о получении семейной карточки могут все семьи, в которых воспитываются трое и более детей. Дополнительная информация: www.perekaart.ee.

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