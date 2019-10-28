СПИСОК: многодетные семьи смогут посещать городские учреждения на льготных условиях

Вице-мэр Вадим Белобровцев рассказал, что подписанный сегодня договор между Таллинном и Эстонским Союзом многодетных семей — лишь начало долгого сотрудничества. ”Если с завтрашнего дня начинают действовать льготы для многодетных семей в наших спортивных учреждениях, то в ближайшее время льготные условия будут введены и в городских культурных учреждениях, музеях и учреждениях для проведения досуга, — сказал Белобровцев. — Для Таллинна очень важно благополучие детей и семей. Сегодняшний договор — наш вклад в поддержку больших семей, появятся новые возможности для совместных поездок и проведения досуга”.

”Распространение действия семейного билета на всю семью — единственно правильный шаг в направлении того, чтобы общество стало более дружелюбным по отношению к семьям, — сказала президент Эстонского Союза многодетных семей Ааге Ыунап. — Присоединение Таллиннских спортивных и культурных учреждений к программе Семейной карточки позволит многодетным семьям совместно качественно проводить свободное время на более льготных условиях. Надеюсь, что и другие самоуправления и предприятия пересмотрят свою ценовую политику и сделают шаг в сторону покупателей семейных билетов”.