СПИСОК: многодетные семьи смогут посещать городские учреждения на льготных условиях

Владельцы семейных карточек Эстонского Союза многодетных семей (ELPL) с 29 октября смогут на льготных условиях посещать бассейны в Ныммеском, Ыйсмяэском, Сылеском спортивном центрах и в Английском колледже, а также Тондирабаский ледовый холл и Ныммеский спортивный центр. На следующем этапе сотрудничества скидки будут предоставляться и в культурных учреждениях. Условия будут согласованы между Эстонским Союзом многодетных семей и Таллиннским департаментом культуры. В числе культурных учреждений Таллиннский литературный центр, Музей фотографии, Музей Кик-ин-де-Кёк, Детский музей Мийа-Милла, Музей Каламая, Дом-музей Петра Первого и Таллиннский русский музей. Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства также выступит в качестве партнера, предоставив льготы для посещения Таллиннского зоопарка и Таллиннского ботанического сада.
Вице-мэр Бетина Бешкина подчеркнула, что дети — самое большое богатство и ценность как для семьи, так и для общества. ”При современном быстром темпе жизни семьям нужно создавать льготные условия для совместного времяпрепровождения, — сказала Бешкина. — Посещение спортивного или культурного центра дает возможность отложить гаджеты в сторону и провести время с семьей, занимаясь спортом или просто посещая интересные места. Воспитание и обучение детей сопровождается достаточно большими расходами, поэтому Таллинн рад поддержать семьи и подарить им возможность побыть вместе”.
Карточка позволяет многодетным семьям получать различные услуги и товары на лучших условиях. Партнерами Семейной карточки являются более 400 предприятий и учреждений, предлагающих около 500 различных услуг. Ходатайствовать о получении семейной карточки могут все семьи, в которых воспитываются трое и более детей. Дополнительная информация: www.perekaart.ee.
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