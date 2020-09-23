СПИСОК | Какие страны помимо Эстонии не признали Лукашенко легитимным президентом Беларуси



Германия не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси даже после его инаугурации. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

Также признать легитимность Лукашенко отказалась Словакия, заявил в твиттере глава МИД страны Иван Корчок.

С таким же заявлением выступил президент Литвы Гитанас Науседа. ”Президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми. Их результат незаконен. Никакая церемония — помпезная или секретная — не изменит этого неоспоримого факта”, — заявил он.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс объявил, что секретная инаугурация Лукашенко не делает его легитимным президентом страны. Также о том, что Лукашенко ”явно лишился своего мандата”, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. Глава МИД Чехии Томаш Петршичек, в свою очередь, назвал инаугурацию Лукашенко незаконной. Глава МИД Дании Йеппе Кофод считает, что Лукашенко подтвердил свою нелегитимность, устроив тайную инаугурацию.

Утром 23 сентября во Дворце независимости в Минске состоялась не анонсированная церемония инаугурации, на которой в должность президента Беларуси вступил Александр Лукашенко. На ней присутствовали несколько сотен высших белорусских чиновников. Кадры трансляции церемонии показали в эфире белорусских каналов постфактум.