Спикером Рийгикогу был избран член EKRE Хенн Пыллуаас rus.delfi.ee EST 12

Riigikogu esimeheks valiti Henn Põlluaas Foto: Rauno Volmar

Сегодня состоялось первое заседание заседание XIV созыва Рийгикогу, на котором был избран и новый спикер. Им стал Хенн Пыллуаас (EKRE).