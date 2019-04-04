04.04.2019, 13:42

Спикером Рийгикогу был избран член EKRE Хенн Пыллуаас

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вице-спикерами стали Сеэдер и Каллас
rus.delfi.ee
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Спикером Рийгикогу был избран член EKRE Хенн Пыллуаас
Foto: Rauno Volmar

Сегодня состоялось первое заседание заседание XIV созыва Рийгикогу, на котором был избран и новый спикер. Им стал Хенн Пыллуаас (EKRE).

За Пыллуааса проголосовало 55 депутатов.

Всего в голосовании приняло участие 100 членов Рийгикогу, так как Михал Лотман за заседании отсутствовал.

Далее состоялись выборы вице-спикеров. Первым вице-спикером Рийгикогу становится Хелир-Валдор Сеэдер (55 голосов), вторым — Сийм Каллас (44 голоса).

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