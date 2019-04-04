Спикером Рийгикогу был избран член EKRE Хенн Пыллуаас rus.delfi.ee EST 16

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Сегодня состоялось первое заседание заседание XIV созыва Рийгикогу, на котором был избран и новый спикер. Им стал Хенн Пыллуаас (EKRE).