Спикер Рийгикогу выразил надежду, что приграничная торговля в Латвии завершится и финские туристы вернутся в Эстонию

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас особо отметил принятый закон о сокращении акцизных ставок на алкоголь. Он выразил надежду, что приграничная торговля в Латвии завершится и финские туристы вернутся в Эстонию. Кроме того, спикер сказал, что с точки зрения нынешней геополитической ситуации важен и вновь принятый в прежнем виде закон, призванный расширить права Оборонительных войск в отношении скрытого контроля биографических данных. По его словам, осенью Рийгикогу предстоит много работы, так как коалиция приступит к претворению в жизнь пунктов, прописанных в коалиционном договоре.

Вице-спикер Сийм Каллас добавил, что Рийгикогу работает в обычном режиме. Иногда напряженность увеличивается, но коалиция делает свою работу, а оппозиция — свою. По словам Калласа, на данный момент сохраняется четкое разграничение между коалицией и оппозицией. Осенняя сессия начнется 9 сентября.