Спикер Рийгикогу в День восстановления независимости: империя зла рассыпалась на части

”Жители Эстонии были переполнены эмоциями, услышав новость о восстановлении независимости. Танки покинули нашу территорию. Страх рассеялся. Империя зла рассыпалась на части. Ожидания и надежды на свободу стали реальностью”, — сказал Пыллуаас.

По словам спикера Рийгикогу, мы должны хранить и защищать это свершение, народ Эстонии, наши суверенитет, флаг, честь и гордость. ”Эстонцев мало. Мы — одно из самых маленьких национальных государств в мире. Мы должны сохранить веру в наши государство, народ и будущее и стремиться к лучшему. Так, как было при создании Эстонской Республики и при восстановлении независимости”, — сказал Пыллуаас.

В честь Дня восстановления независимости правление клуба 20 августа возложит цветы и свечи на могилы усопших коллег на кладбище Метсакальмисту. Церемония возложения цветов к мемориальному камню 20 августа на склоне холма Тоомпеа состоится в 11:00. В полдень Клуб 20 августа проведет общее собрание в Белом зале замка Тоомпеа, на котором пришедших поприветствуют спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас и премьер-министр Юри Ратас.