Спикер Рийгикогу в День победы: наша задача – беречь и хранить эту прекрасную страну

”Мы победили в Освободительной войне и основали своё государство. На своем историческом пути мы столкнулись со многими трудностями. Мы должны это знать и передавать молодежи, — сказал в своей речи Пыллуаас. — Если мы не будем помнить историю, если не будет национального самосознания и гордости, мы потеряем свои корни. А дерево без корней погибает”.

Пыллуаас выразил уверенность в том, что мы справимся со всеми трудностями и в будущем, потому что идеалы эстонской нации в наших сердцах.

”Когда мы сражаемся с врагом, неважно насколько он хитер и насколько велико его численное преимущество, — победит всегда тот, у кого выше моральные принципы; тот, кто защищает свою семью, свою страну и свой народ. Важно — чтобы оставалась воля. Воля к свободе, к защите отечества. Желание быть и оставаться хозяином на своей собственной земле. У нас эта воля есть!” — сказал он.

По словам Пыллуааса, наша задача — беречь и хранить эту прекрасную страну и передавать ее дальше еще более прекрасной, чтобы и для детей и следующих поколений горело пламя свободы.

Мероприятия, посвященные Дню победы, начались сегодня в 7 часов утра, когда члены Кайтселийта и женской оборонной организации Naiskodukaitse подняли флаги в каждом уездном центре. В Таллинне флаг Эстонии был поднят на башне Длинный Герман. В Губернаторском саду члены организации Noored Kotkad зажгли древний огонь без помощи спичек или зажигалок. В 11 часов перед дворцом президента в Кадриорге он будет объединен с поминальным огнем, зажженным в Тори. Затем президент отправит огонь победы в каждый уезд.

В День победы отмечается годовщина битвы под Вынну, в которой 23 июня 1919 года Эстония одержала победу над Ландесвером.