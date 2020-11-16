Спикер Рийгикогу: в 1988 году Эстония сделала первый юридический шаг на пути восстановления независимости

”Сегодня — важный день в истории права Эстонии и в истории становления восстановившей независимость Эстонии. Это — День возрождения”, — сказал Пыллуаас. Он обратился к событиям 1988 года, когда Верховный Совет принял декларацию о суверенитете Эстонской ССР, что стало первым шагом на пути к свободной и демократической Эстонии после длившихся почти 50 лет оккупации и притеснений со стороны Советского Союза.

”Это был первый юридический шаг на пути освобождения Эстонии. Им мы подали пример другим оккупированным СССР народам, — отметил Пыллуаас. — Это был крайне важный этап в распаде коммунистической империи зла”.

Пыллуаас выразил благодарность депутатам Верховного совета, которые вопреки всем перипетиям набрались смелости не только подумать, но и заговорить о важности государственного суверенитета и территориальной автономии для нашего народа. ”Этим они проложили дорогу для восстановления независимости Эстонии в 1991 году”, — сказал он.

”Сегодня призываю всех объединиться, чтобы сделать наше общество еще более демократическим и соответствующим национальным интересам, чтобы сохранить доставшийся нам в сложной борьбе суверенитет и навечно обеспечить сохранение малого народа на своей исконной родине”.

День возрождения — это государственная знаменательная дата. 16 ноября 1988 года Верховный совет Эстонской ССР принял декларацию о суверенитете Эстонской ССР. Также были приняты соответствующие поправки к Конституции, объявлявшие верховенство правовых актов Эстонской ССР над законами СССР.