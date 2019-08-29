Спикер Рийгикогу Пыллуаас зол на ERR: постыдно и досадно, что 20 августа мне не дали эфирного времени

Пыллуаас рассказал Delfi, что пресс-служба Рийгикогу вовремя обратилась к ERR, чтобы попросить для его выступления три минуты эфирного времени на ETV.

"Я считаю, что постыдно и досадно, что в такой торжественный день спикеру Рийгикогу не дают слова", — возмущается Пыллуаас. Он считает, что в такой день свои мысли должен выразить и спикер парламента.

"Могу это объяснить лишь тем, что так как спикер Рийгикогу является членом EKRE, то им это не подошло. Это еще раз доказывает, что ERR какой угодно, но не объективный", — предполагает он.

Представитель ERR ответил Delfi на обвинения Пыллуааса, что ему не дали эфирного времени, потому что это просто не принято делать 20 августа — в этот день с речью выступает президент Эстонии на традиционном приеме в Розовом саду, а спикер Рийгикогу делает традиционное обращение 1 января.