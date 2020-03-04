Спикер Рийгикогу пребывает с визитом в Финляндии

Сегодня спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас посетит Хельсинки, где встретится с председателем Эдускунты (парламент Финляндии) Матти Ванханеном, премьер-министром Финляндии Санной Марин, министром иностранных дел Пеккой Хаависто и председателем комиссии Эдускунты по государственной обороне Илккой Канерва.
Спикера Рийгикогу сопровождают представители фракций, члены группы по парламентским связям с Финляндией Аннели Отт, Айвар Кокк, Хельмен Кютт и Урве Тийдус.
”Сотрудничество между Эстонией и Финляндией очень тесное и дружественное на многих уровнях. Переоценить его важность невозможно, — сказал Пыллуаас. — В какой-то степени символично, что именно в Международный день дружбы коммерческие регистры Эстонии и Финляндии начали обмен информацией посредством X-tee. Это — первый серьезный результат сотрудничества в сфере интеграции электронных услуг наших стран”.
Пыллуаас добавил, что эстонские аптеки уже больше года отпускают лекарства по электронным рецептам Финляндии. Теперь необходимо сделать так, чтобы это работало в обоих направлениях. Следующим на очереди будет обеспечение обмена налоговой информацией и данными о социальном и медицинском страховании.
”Двусторонние отношения — активны. Мы успешно сотрудничаем как на региональном уровне, так и в международных организациях”, — отметил Пыллуаас. В качестве примера он привел обеспечение безопасности и стабильности в регионе Балтийского моря. ”Но это не значит, что мы достигли вершины. Мы могли бы рассмотреть возможности сотрудничества в сфере возобновляемой энергии”, — сказал Пыллуаас в преддверии визита.
Делегация Рийгикогу также посетит Эстонский дом в Хельсинки, где встретится с представителями Общества эстоноязычного образования; побывает в Центральной библиотеке ”Ооди” и возложит венок к памятнику финским добровольцам, павшим в Эстонской освободительной войне.
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