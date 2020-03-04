Спикер Рийгикогу пребывает с визитом в Финляндии

Спикера Рийгикогу сопровождают представители фракций, члены группы по парламентским связям с Финляндией Аннели Отт, Айвар Кокк, Хельмен Кютт и Урве Тийдус.

”Сотрудничество между Эстонией и Финляндией очень тесное и дружественное на многих уровнях. Переоценить его важность невозможно, — сказал Пыллуаас. — В какой-то степени символично, что именно в Международный день дружбы коммерческие регистры Эстонии и Финляндии начали обмен информацией посредством X-tee. Это — первый серьезный результат сотрудничества в сфере интеграции электронных услуг наших стран”.

Пыллуаас добавил, что эстонские аптеки уже больше года отпускают лекарства по электронным рецептам Финляндии. Теперь необходимо сделать так, чтобы это работало в обоих направлениях. Следующим на очереди будет обеспечение обмена налоговой информацией и данными о социальном и медицинском страховании.