Спикер Рийгикогу получил от коллег замечание за высказывания об эстонско-российской границе

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас разъяснил комиссии свои позиции в отношении договора об эстонско-российской границе и Тартуского мирного договора. По его словам, в своих высказываниях он опирается на свое личное понимание вопроса и Конституцию Эстонской Республики, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Председатель комиссии по иностранным делам Энн Ээсмаа сказал, что сегодня комиссия выслушала пояснения спикера Рийгикогу. Комиссия хотела получить дополнительную информацию о последних высказываниях Пыллуааса касательно договора об эстонско-российской границе, которые Россия истолковала как мнение Рийгикогу. «Прошедшее сегодня обсуждение крайне необходимо. Мы уточнили наши позиции и рекомендовали спикеру Рийгикогу в своих выступлениях подчеркивать, что речь идет о его личном мнении», – сказал Ээсмаа.

Ээсмаа добавил, что правовая преемственность важна. Все ранее принятые правительством и Рийгикогу постановления и документы, касающиеся договора об эстонско-российской границе, действительны до тех пор, пока в них не будут внесены изменения. «Действующий состав Рийгикогу пока еще не принял постановлений по этому вопросу. Но это не значит, что постановления, принятые предыдущим составом, стали недействительны», – сказал Ээсмаа.