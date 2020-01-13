Спикер Рийгикогу получил от коллег замечание за высказывания об эстонско-российской границе

Заместитель председателя комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон сказал, что парламент должен исходить из законов. Согласно Закону о внешних сношениях, внешние сношения Рийгикогу координирует комиссия по иностранным делам. «В регламенте работы также указано, что спикер Рийгикогу представляет парламент. В демократических парламентских государствах хорошим тоном также считается исходить из тех принципов и позиций, которые были выработаны в ходе дебатов в парламенте», – сказал Михкельсон.
По его словам, недопустимо, что спикер Рийгикогу не следует принятым ранее решениям парламента, а представляет в интервью и выступлениях свое личное мнение и мнение своей партии так, что их трактуют как мнение парламента.
По словам Михкельсона, никто не совершает нападок на личное мнение Хенна Пыллуааса. Вопрос в том, на какие решения и постановления парламента опирается Пыллуаас, будучи в должности спикера Рийгикогу, когда выступает в СМИ по вопросам эстонско-российской границы.
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