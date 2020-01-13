13.01.2020, 19:11

Спикер Рийгикогу получил от коллег замечание за высказывания об эстонско-российской границе

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Uus valitsus annab ametivande
Uus valitsus annab ametivandeFoto: Ilmar Saabas

Сегодня на заседании спикер Рийгикогу представил комиссии Рийгикогу по иностранным делам обзор внешних сношений. Комиссия рекомендовала спикеру в дальнейшем, когда он представляет парламент, отделять свою личную позицию, а также позицию партии, при обсуждении договора об эстонско-российской границе.

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас разъяснил комиссии свои позиции в отношении договора об эстонско-российской границе и Тартуского мирного договора. По его словам, в своих высказываниях он опирается на свое личное понимание вопроса и Конституцию Эстонской Республики, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Председатель комиссии по иностранным делам Энн Ээсмаа сказал, что сегодня комиссия выслушала пояснения спикера Рийгикогу. Комиссия хотела получить дополнительную информацию о последних высказываниях Пыллуааса касательно договора об эстонско-российской границе, которые Россия истолковала как мнение Рийгикогу. «Прошедшее сегодня обсуждение крайне необходимо. Мы уточнили наши позиции и рекомендовали спикеру Рийгикогу в своих выступлениях подчеркивать, что речь идет о его личном мнении», – сказал Ээсмаа.

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Ээсмаа добавил, что правовая преемственность важна. Все ранее принятые правительством и Рийгикогу постановления и документы, касающиеся договора об эстонско-российской границе, действительны до тех пор, пока в них не будут внесены изменения. «Действующий состав Рийгикогу пока еще не принял постановлений по этому вопросу. Но это не значит, что постановления, принятые предыдущим составом, стали недействительны», – сказал Ээсмаа.

Заместитель председателя комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон сказал, что парламент должен исходить из законов. Согласно Закону о внешних сношениях, внешние сношения Рийгикогу координирует комиссия по иностранным делам. «В регламенте работы также указано, что спикер Рийгикогу представляет парламент. В демократических парламентских государствах хорошим тоном также считается исходить из тех принципов и позиций, которые были выработаны в ходе дебатов в парламенте», – сказал Михкельсон.

По его словам, недопустимо, что спикер Рийгикогу не следует принятым ранее решениям парламента, а представляет в интервью и выступлениях свое личное мнение и мнение своей партии так, что их трактуют как мнение парламента.

По словам Михкельсона, никто не совершает нападок на личное мнение Хенна Пыллуааса. Вопрос в том, на какие решения и постановления парламента опирается Пыллуаас, будучи в должности спикера Рийгикогу, когда выступает в СМИ по вопросам эстонско-российской границы.

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