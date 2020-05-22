Спикер Рийгикогу ответил фермерам: это ваш выбор, вы закрываетесь или платите нормальную зарплату(3)
Дебаты вокруг сезонных работников в сельском хозяйстве все не останавливаются. На этот раз высказался спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас.
Дебаты вокруг сезонных работников в сельском хозяйстве все не останавливаются. На этот раз высказался спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас.
По словам члена партии EKRE, у работодателей, кто предлагает нормальные рабочие условия и зарплату, желающие работать стоят перед дверью. "Может те, кто наводит шумиху посмотрит в зеркало и честно признает, что время дешевого рабского труда прошло", — сказал Пыллуаас.
"Это ваш выбор, вы закрываетесь или начинаете предлагать людям нормальную зарплату и достойные условия труда. Жители Эстонии не хотят толпой жить в одной комнате на нарах и 12 часов без выходных работать. Эстония не отсталая страна с рабской рабочей силой. Мы европейское государство, где люди за работу получают и европейскую зарплату", — сказал спикер парламента.
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