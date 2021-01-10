Спикер Рийгикогу обвинил реформистов в государственной измене и потребовал извинений

Об этом он сообщил в воскресенье на своей странице в Facebook, комментируя подготовленные членами парламентской фракции Партии реформ поправки к законопроекту о референдуме на тему брака: "Реформисты Урмас Круузе, Юри Яансон и Антс Лаанеотс предложили подчинить Эстонию России. Они хотели спросить на референдуме, было бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы она входила в состав России. Валдо Рандпере и Юри Яансон предложили передать Сааремаа Латвии. Согласно Конституции, Эстония является независимым, суверенным государством, независимость которого вечна и неотчуждаема, а территория едина и неделима. Эти предложения явно направлены против государственной независимости, конституционного порядка и территориальной целостности Эстонии, которые в соответствии с Пенитенциарным кодексом квалифицируются как государственная измена, независимо от того, были ли они в конечном итоге отозваны под давлением коалиции или нет".

"Партия реформ одобрила эти невероятные предложения и отправила их на обсуждение в конституционную комиссию, потребовав рассмотреть их вместе со всеми другими предложениями. Поэтому можно даже спросить, распространяется ли эта направленная против конституционного строя деятельность на всю фракцию партии или остается виной только конкретных лиц, — написал Хенн Пыллуаас. — Понятно, что этого не может и не должно быть. Это не шутка. Небывалые и беспрецедентные предложения оппозиции дошли даже до российских СМИ".

"Партия реформ должна занять четкую позицию и взять на себя ответственность в этом вопросе, безоговорочно осудить любые попытки подорвать национальную независимость и территориальную целостность Эстонии и принести извинения эстонскому обществу. Странных оправданий председателя партии Кай Каллас и Урмаса Круузе недостаточно, а другие авторы предложений молчат", — добавил спикер Рийгикогу.

"Все эти члены Рийгикогу своими неконституционными предложениями грубо нарушили свою служебную присягу быть верными Эстонской Республике, эстонскому народу и конституционному строю. Естественно, что все эти члены Рийгикогу, нарушившие присягу, должны быть привлечены к ответственности за свои действия и уйти в отставку. Их поведение непростительно, ему нет оправданий", — заключил Хенн Пыллуаас.