Спикер Рийгикогу о выводе российских войск с территории Эстонии: у нас есть причины отмечать эту победу

”Сегодня у нас есть причина радоваться и отмечать вывод российских вооруженных сил из Эстонии, однако принимая во внимание историю, которую Кремль пытается переписать, а также сегодняшние реалии и напряженную международную обстановку, мы должны быть готовы защищать свою свободу и независимость более чем когда-либо, — сказал Пыллуаас. — Мы — члены НАТО, мы не одиноки, как было раньше, когда советские оккупационные войска вошли в Эстонию. Эстония больше никогда не сдастся”.

Спикер Рийгикогу добавил, что благодаря целеустремленности Эстонии, экономическому коллапсу России и настойчивому давлению, в первую очередь со стороны США, а также международных организаций, войска были выведены. К тому времени российские войска уже были выведены из восточной Европы. Эстония была последним из Балтийских государств, которое покинули российские войска.

По словам спикера Рийгикогу, геополитические амбиции и отношения Кремля с соседскими странами, к сожалению, не изменилось со временем. ”Было публично озвучено желание восстановить империю и сферу влияния советского периода. Это наглядно подчеркивают военная агрессия в Грузии, Украине, оккупация и аннексия Крыма, и военные базы во многих бывших республиках СССР или в так называемых странах социалистического лагеря. И, конечно, вмешательство во внутренние дела других государств”, — сказал Пыллуаас.

Когда последние российские военные подразделения покинули Эстонию 31 августа 1994 года, процесс восстановления независимости Эстонии завершился. Таким образом оккупация, начавшаяся в июне 1940 года, закончилась.