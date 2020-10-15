Спикер Рийгикогу: нельзя считать нормальным, что часть Украины все еще оккупирована

”Вопросы безопасности особенно важны, когда ты находишься в таком географическом регионе как Эстония и Финляндия — когда на востоке у нас есть общий сосед, который ведет себя непредсказуемо”, — сказал Пыллуаас. По его словам, нельзя считать нормальным то, что посреди Европы и сейчас продолжается война, а часть Украины все еще оккупирована.

На видеовстрече обсудили также права человека в Беларуси и конфликт, разразившийся в Нагорном Карабахе. Пыллуаас подчеркнул, что для западных стран очень важно придерживаться единой политики в вопросе санкций и продолжать сотрудничество в международных организациях.

Пыллуаас и Вехвиляйнен поделились информацией и опытом работы парламентов в условиях вызванного коронавирусом кризиса. Пыллуаас представил коллеге возможности дистанционных заседаний Рийгикогу и рассказал о важнейших законопроектах, находящихся в производстве. Также обсудили местную политическую ситуацию и предстоящие выборы в Эстонии и Финляндии.

Пыллуаас поздравил коллегу с назначением на должность и пригласил посетить Эстонию после уменьшения угрозы коронавируса. С июня этого года Вехвиляйнен — спикер парламента Финляндии.