Спикер Рийгикогу начинает официальный визит в Венгрию

”Эстонцы и венгры — родственные народы, для которых в равной мере важно́ сохранение финно-угорской идентичности”, — сказал Пыллуаас. Он добавил, что следующим летом в Тарту состоится конгресс финно-угорских народов, на который приглашен и президент Венгрии. Пыллуаас подчеркнул, что об успешном сотрудничестве двух государств свидетельствует и то, что в прошлом году в Таллинне и Будапеште вновь были открыты посольства двух стран.

Сегодня спикер Рийгикогу посетит с делегацией посольство Эстонии. Завтра состоится встреча спикера с председателем парламента Венгрии Ласло Кёвером и председателем депутатской группы по парламентским связям с Эстонией Аттилой Тильки. В пятницу делегация посетит Эстонский Институт, курирующий сотрудничество в сфере культуры и образования. Также состоятся встречи с президентом Венгрии Яношем Адером и министром иностранных дел Петером Сийярто.

В ходе визита спикера Рийгикогу будут сопровождать председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Энн Ээсмаа и член комиссии по государственной обороне Мадис Миллинг.