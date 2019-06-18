Спикер Рийгикогу на встрече с главой МИД Финляндии отметил снижение алкогольного акциза

Пыллуаас ознакомил Хаависто с работой парламента Эстонии за первые месяцы и выделил ряд принятых решений. В их числе — закон о сокращении акциза на алкогольные напитки, который влияет на экономику Эстонии как на севере, так и на юге страны.

Хаависто дал высокую оценку избранию Эстонии непостоянным членом Совета Безопасности ООН и назвал это большим достижением. Стороны отметили, что это позволит Эстонии заявить о себе в разных частях света. ”Это даст нам возможность участвовать в решении важных международных проблем”, — сказал Пыллуаас.