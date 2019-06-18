Спикер Рийгикогу на встрече с главой МИД Финляндии отметил снижение алкогольного акциза

Сегодняспикер РийгикогуХенн Пыллуаас встретился с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто. Стороны обсудили внутриполитическую ситуацию в двух странах после выборов в парламент, формирование коалиций и вопросы, связанные с началом работы правительства, сообщает пресс-служба Рийгикогу.
Пыллуаас ознакомил Хаависто с работой парламента Эстонии за первые месяцы и выделил ряд принятых решений. В их числе — закон о сокращении акциза на алкогольные напитки, который влияет на экономику Эстонии как на севере, так и на юге страны.
Хаависто дал высокую оценку избранию Эстонии непостоянным членом Совета Безопасности ООН и назвал это большим достижением. Стороны отметили, что это позволит Эстонии заявить о себе в разных частях света. ”Это даст нам возможность участвовать в решении важных международных проблем”, — сказал Пыллуаас.
В ходе встречи также обсуждались актуальные проблемы ЕС, связанные с брекзитом и разногласиями государств по нескольким ключевым вопросам. В то же время, стороны отметили, что несмотря на разногласия, Европейский союз функционирует и стремится решать проблемы путем переговоров. Участники встречи также обсудили новый состав Европейского парламента, выборы в который состоялись недавно, а также кандидатов на должность комиссаров Европейской комиссии от Эстонии и Финляндии. Тематика Европейского союза актуальна в свете предстоящего председательства Финляндии в Совете Европейского союза.
Во встрече также принял участие председатель комиссии по иностранным делам Энн Ээсмаа. Он дал положительную оценку отношениям между парламентами двух стран. Свидетельством тому служат регулярные встречи между комиссиями и депутатскими группами двух парламентов.
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