05.06.2019, 07:02

Спикер Рийгикогу на саммите в Польше обсудит агрессивное поведение России и развитие отношений с США

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rus.delfi.ee
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Jüri Ratas riigikogu ees.
Riigikogu esimees Henn Põlluaas. Foto: Jaanus Lensment

Сегодня в Варшаве спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас (EKRE) примет участие в 4-м саммите спикеров парламентов Центральной и Восточной Европы. Основной темой встречи станет безопасность в регионе.

В Польше спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас встретится с коллегами из Центральной и Восточной Европы

На саммите участники обсудят деятельность стран по борьбе с терроризмом и обеспечению кибербезопасности. Также будут рассмотрены агрессивное поведение России по отношению к соседям и военное вмешательство в Грузии, Украине и Сирии.

На повестке дня также вопросы, связанные с экономическим сотрудничеством, развитие отношений с США и важные политические вопросы в ЕС, в т.ч. национальное самосознание государств.

Сегодня в двустороннем порядке Пыллуаас встретится с маршалом Сейма Польши Мареком Кухциньским. Они обсудят отношения между Эстонией и Польшей, сотрудничество в рамках ЕС и в международной политике в целом.

В ходе встречи участники также совершат экскурс в историю Центральной и Восточной Европы и Балтийских стран. Он рассмотрят политические процессы конца 1980-х годов и переход от тоталитаризма к демократии, дальнейшее развитие региона в 1990-х и в первые два десятилетия двадцать первого века.

В двухдневном саммите примут участие делегации из 19 государств. Помимо государств Европейского союза на саммит также приглашены представители Казахстана, Армении, Азербайджана, Беларуси, Сербии и Турции.

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