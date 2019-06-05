Спикер Рийгикогу на саммите в Польше обсудит агрессивное поведение России и развитие отношений с США

В Польше спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас встретится с коллегами из Центральной и Восточной Европы
На саммите участники обсудят деятельность стран по борьбе с терроризмом и обеспечению кибербезопасности. Также будут рассмотрены агрессивное поведение России по отношению к соседям и военное вмешательство в Грузии, Украине и Сирии.
На повестке дня также вопросы, связанные с экономическим сотрудничеством, развитие отношений с США и важные политические вопросы в ЕС, в т.ч. национальное самосознание государств.
Сегодня в двустороннем порядке Пыллуаас встретится с маршалом Сейма Польши Мареком Кухциньским. Они обсудят отношения между Эстонией и Польшей, сотрудничество в рамках ЕС и в международной политике в целом.
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