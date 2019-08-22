Спикер Рийгикогу и вице-президент Индии обсудили укрепление сотрудничества

”В последние годы сотрудничество между Эстонией и Индией становится все более тесным”, — сказал Пыллуаас. По его словам, у Эстонии и Индии много различий, но у нас также много общих интересов. Помимо прочего, он выделил сотрудничество между двумя государствами в области предотвращения терроризма в условиях изменившейся ситуации в сфере безопасности.

Говоря о практическом сотрудничестве, Пыллуаас отметил, что Эстония готова делиться опытом и знаниями в сфере создания цифрового правительства. Кроме того, Эстония заинтересована в дополнительных возможностях сотрудничества в сфере высшего образования, бизнес-дипломатии и продвижения туризма в двух странах.

Стороны также обсудили реформу Совета Безопасности ООН и выразили надежду на плодотворное сотрудничество. В 2020 и 2021 гг. Эстония будет непостоянным членом Совета Безопасности ООН. В случае избрания Индии у двух государств также будет возможность сотрудничества в 2021 году.

Спикер Рийгикогу обратился к Индии с призывом открыть посольство в Таллинне.

Пыллуаас поздравил вице-президента с Днем независимости Индии, который отмечался 15 августа. Вице-президент Индии поздравил Эстонию со вчерашним Днем восстановления независимости. Он положительно отозвался о развитии Эстонского государства и предложил обмениваться передовым опытом.