Спикер Рийгикогу и вице-президент Индии обсудили укрепление сотрудничества
Сегодня спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас встретился с вице-президентом Индии Муппаварапу Венкаей Найду. Стороны обсудили электронное управление
Сегодня спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас встретился с вице-президентом Индии Муппаварапу Венкаей Найду. Стороны обсудили электронное управление
”В последние годы сотрудничество между Эстонией и Индией становится все более тесным”, — сказал Пыллуаас. По его словам, у Эстонии и Индии много различий, но у нас также много общих интересов. Помимо прочего, он выделил сотрудничество между двумя государствами в области предотвращения терроризма в условиях изменившейся ситуации в сфере безопасности.
Говоря о практическом сотрудничестве, Пыллуаас отметил, что Эстония готова делиться опытом и знаниями в сфере создания цифрового правительства. Кроме того, Эстония заинтересована в дополнительных возможностях сотрудничества в сфере высшего образования, бизнес-дипломатии и продвижения туризма в двух странах.
Стороны также обсудили реформу Совета Безопасности ООН и выразили надежду на плодотворное сотрудничество. В 2020 и 2021 гг. Эстония будет непостоянным членом Совета Безопасности ООН. В случае избрания Индии у двух государств также будет возможность сотрудничества в 2021 году.
Спикер Рийгикогу обратился к Индии с призывом открыть посольство в Таллинне.
Пыллуаас поздравил вице-президента с Днем независимости Индии, который отмечался 15 августа. Вице-президент Индии поздравил Эстонию со вчерашним Днем восстановления независимости. Он положительно отозвался о развитии Эстонского государства и предложил обмениваться передовым опытом.
Вице-президент Индии также пригласил спикера Рийгикогу посетить Индию с ответным визитом.
Во встрече приняли участие председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Энн Ээсмаа и председатель депутатской группы по парламентским связям с Индией Свен Сестер. Сестер отметил успешное и продолжительное сотрудничество депутатской группы с представителями посольства Индии.
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