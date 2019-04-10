Спикер Рийгикогу и президент Латвии обсудили региональное сотрудничество

Пыллуаас отметил, что Эстония и Латвия — хорошие партнеры, тесно сотрудничающие в разных сферах. ”Нас объединяют общая история, сильные экономические отношения, тесное сотрудничество в сфере культуры, и мы заинтересованы в укреплении трансграничного сотрудничества и сотрудничества в области цифровых технологий”, — сказал Пыллуаас.

По его словам, Эстония и Латвия придерживаются единых ценностей в вопросе укрепления безопасности в регионе и в НАТО. Подтверждением этого служит создание в Адажи штаба Северной дивизии НАТО, которым руководят Дания, Латвия и Эстония.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы, касающиеся публичных услуг в приграничных регионах и укрепления трансграничного сотрудничества между Эстонией и Латвией. Речь также шла о развитии регионального сообщения.

Президент Латвии поздравил спикера Рийгикогу со вступлением в должность. Он назвал Латвию другом Эстонии и отметил, что у двух государств много общего с точки зрения истории и нынешнего сотрудничества. По словам Вейониса, сотрудничество между тремя Балтийскими государствами постоянно развивается и является крайне эффективным и необходимым.