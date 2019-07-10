10.07.2019, 14:55

Спикер Рийгикогу и новый президент Латвии: важно сотрудничать для защиты общих интересов


rus.delfi.ee
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Спикер Рийгикогу и новый президент Латвии: важно сотрудничать для защиты общих интересов
Foto: Erik Peinar, Riigikogu

На встрече спикера Рийгикогу Хенна Пыллуааса и президента Латвии Эгилса Левитса участники обсудили двусторонние отношения между государствами и сотрудничество в рамках ЕС, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Пыллуаас поздравил Эгилса с победой на выборах президента Латвии и выразил признательность за то, что первой страной, которую тот решил посетить в новой должности, стала именно Эстония.

По словам Левитса, цель его первого международного визита — укрепить добрососедские отношения и развить региональное сотрудничество.

Участники встречи признали, что Эстония и Латвия разделяют общие интересы и взгляды на многие вопросы, важные для всего Балтийского региона. ”Сотрудничество между Балтийскими странами — это сформировавшаяся исторически хорошо отлаженная институциональная сеть. Ее основная цель — способствовать развитию региона”, — сказал Пыллуаас.

Пыллуаас и Левитс отметили важность укрепления сотрудничества между Эстонией и Латвией при выработке единых позиций на уровне ЕС и их отстаивании в процессе принятия решений. Это важно для защиты общих интересов государств.

На встрече участники также обсудили сотрудничество в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы в связи с деятельностью России. По словам Левитса, парламент Латвии в ближайшее время начнет обсуждение дальнейших шагов и проконсультируется с другими государствами касательно вариантов реагирования на деятельность России.

Пыллуаас и Левитс представили краткие обзоры деятельности парламентов своих государств. На встрече также коснулись вопросов, связанных с акцизом на алкоголь. Эта тема в последние месяцы остро стоит на повестке дня в отношениях между государствами. Участники встречи признали, что необходимо улучшить обмен информацией как по акцизной политике, так и по другим интересующим оба государства вопросам.

После обеда Левитс встретился с вице-спикером Рийгикогу Сиймом Калласом и членами Рийгикогу Кадри Симсон и Индреком Сааром.

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