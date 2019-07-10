Спикер Рийгикогу и новый президент Латвии: важно сотрудничать для защиты общих интересов

Пыллуаас поздравил Эгилса с победой на выборах президента Латвии и выразил признательность за то, что первой страной, которую тот решил посетить в новой должности, стала именно Эстония.

По словам Левитса, цель его первого международного визита — укрепить добрососедские отношения и развить региональное сотрудничество.

Участники встречи признали, что Эстония и Латвия разделяют общие интересы и взгляды на многие вопросы, важные для всего Балтийского региона. ”Сотрудничество между Балтийскими странами — это сформировавшаяся исторически хорошо отлаженная институциональная сеть. Ее основная цель — способствовать развитию региона”, — сказал Пыллуаас.

Пыллуаас и Левитс отметили важность укрепления сотрудничества между Эстонией и Латвией при выработке единых позиций на уровне ЕС и их отстаивании в процессе принятия решений. Это важно для защиты общих интересов государств.

На встрече участники также обсудили сотрудничество в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы в связи с деятельностью России. По словам Левитса, парламент Латвии в ближайшее время начнет обсуждение дальнейших шагов и проконсультируется с другими государствами касательно вариантов реагирования на деятельность России.