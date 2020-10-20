20.10.2020, 17:32

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас: важно понимать, что деятельность в парламенте соответствует Конституции

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Uus valitsus annab ametivande
Uus valitsus annab ametivandeFoto: Ilmar Saabas

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас положительно отозвался о вынесенном сегодня Государственным судом решении, согласно которому реформа накопительной пенсии не противоречит Конституции Эстонской Республики.

”Таким образом Государственный суд высоко оценил качество работы Рийгикогу. Решение Государственного суда признать пенсионную реформу соответствующей Конституции подтверждает высокий уровень законотворческой деятельности парламента. Это особенно заслуживает внимания с учетом важности и сложности этой реформы и сопряженных с ней эмоциональных дискуссий”, — сказал Пыллуаас.

По словам Пыллуааса, решение Государственного суда окончательно внесло правовую ясность в вопрос соответствия закона Конституции. ”Решение лишило оснований все обвинения, озвученные в адрес реформы, — сказал Пыллуаас. — Крайне важно, чтобы население Эстонии могло быть уверено, что законотворческая деятельность в парламенте соответствует действующей Конституции”.

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”Принятая в Рийгикогу реформа обязательной накопительной пенсии наилучшим образом учитывает и защищает интересы работающего населения и получателей пенсий”, — добавил спикер Рийгикогу.

29 января Рийгикогу принял Закон о внесении изменений в Закон о накопительных пенсиях и, в связи с этим, в другие законы (108 UA). Согласно закону, присоединение ко второй ступени пенсионного страхования и выход из нее стали для всех добровольными. Голосование за закон было привязано к вотуму недоверия правительству. За принятие проголосовали 56 и против — 45 членов Рийгикогу. Президент дважды не провозгласила закон и оспорила его в Государственном суде, в качестве обоснования указав на несоответствие реформы Конституции.

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