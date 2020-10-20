Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас: важно понимать, что деятельность в парламенте соответствует Конституции

”Таким образом Государственный суд высоко оценил качество работы Рийгикогу. Решение Государственного суда признать пенсионную реформу соответствующей Конституции подтверждает высокий уровень законотворческой деятельности парламента. Это особенно заслуживает внимания с учетом важности и сложности этой реформы и сопряженных с ней эмоциональных дискуссий”, — сказал Пыллуаас.

По словам Пыллуааса, решение Государственного суда окончательно внесло правовую ясность в вопрос соответствия закона Конституции. ”Решение лишило оснований все обвинения, озвученные в адрес реформы, — сказал Пыллуаас. — Крайне важно, чтобы население Эстонии могло быть уверено, что законотворческая деятельность в парламенте соответствует действующей Конституции”.

”Принятая в Рийгикогу реформа обязательной накопительной пенсии наилучшим образом учитывает и защищает интересы работающего населения и получателей пенсий”, — добавил спикер Рийгикогу.

29 января Рийгикогу принял Закон о внесении изменений в Закон о накопительных пенсиях и, в связи с этим, в другие законы (108 UA). Согласно закону, присоединение ко второй ступени пенсионного страхования и выход из нее стали для всех добровольными. Голосование за закон было привязано к вотуму недоверия правительству. За принятие проголосовали 56 и против — 45 членов Рийгикогу. Президент дважды не провозгласила закон и оспорила его в Государственном суде, в качестве обоснования указав на несоответствие реформы Конституции.