Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас: Тартуский мирный договор — это символ преемственности

”Снимаю шляпу перед всеми теми, кто отважно боролся за нашу свободу как на фронтах Освободительной войны, так и за столом переговоров, — сказал Пыллуаас. — Давайте брать с них пример, потому что и сегодня у нас должны быть те же убеждения и идеалы. Все, что мы делаем, должно быть во имя процветания Родины”.

По словам спикера, утверждение российской стороны, что Тартуский мирный договор — лишь исторический документ, не верно. ”Как договор о ненападении, заключенный между Эстонией и Советским Союзом в 1932 году, так и договор о базах 1939 года напрямую ссылаются на Тартуский мирный договор. Он не содержит никаких сроков действия или отступления от них, — сказал Пыллуаас. — Согласно международному праву, Тартуский мирный договор действует и сейчас, в 21-м веке”.

Торжества, приуроченные к столетию Тартуского мирного договора, начались утром с возложения венка к мемориалу Освободительной войны на кладбище Паулусе, к памятнику освободителям Южной Эстонии на кладбище Маарья и к могиле Куперьянова. Затем состоялась поминальная церемония у памятника ”Калевипоэг” и благодарственный молебен в Тартуской церкви Святого Яана. В полдень на Тартуской площади Раху прошел митинг. Торжества завершатся праздничным концертом в Концертном зале "Ванемуйне".