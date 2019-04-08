Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас принимает участие в конференции спикеров ЕС в Вене

Мероприятие посвящено отношениям государств ЕС с соседями и развитию парламентских отношений, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Первым пунктом на повестке дня мероприятия — обсуждение между спикерами государств председательской тройки (Эстония, Австрия и Финляндия). В этой встрече со вступительным докладом также примет участие вице-председатель Европейского парламента Мейрид Макгиннесс.

Первый день конференции посвящен отношениям между ЕС и соседними странами. На эту тему с докладами выступят спикер парламента Словакии Андрей Данко, спикер парламента Греции Никос Вуцис и председатель нижней палаты парламента Италии Роберто Фико.