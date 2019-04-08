Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас принимает участие в конференции спикеров ЕС в Вене(1)
Сегодня и завтра спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас примет участие в конференции спикеров парламентов государств-членов ЕС, которая пройдет в Вене.
Сегодня и завтра спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас примет участие в конференции спикеров парламентов государств-членов ЕС, которая пройдет в Вене.
Мероприятие посвящено отношениям государств ЕС с соседями и развитию парламентских отношений, сообщает пресс-служба Рийгикогу.
Первым пунктом на повестке дня мероприятия — обсуждение между спикерами государств председательской тройки (Эстония, Австрия и Финляндия). В этой встрече со вступительным докладом также примет участие вице-председатель Европейского парламента Мейрид Макгиннесс.
Первый день конференции посвящен отношениям между ЕС и соседними странами. На эту тему с докладами выступят спикер парламента Словакии Андрей Данко, спикер парламента Греции Никос Вуцис и председатель нижней палаты парламента Италии Роберто Фико.
Во вторник участники конференции обсудят выборы в Европейский парламент и сосредоточатся на развитии сотрудничества между национальными парламентами и европейскими институтами. С докладами выступят председатель Бундестага Германии Вольфганг Шойбле, председатель Сената Голландии Анки Брукерс-Кнол, председатель Сената Франции Жерар Ларше и маршал Сейма Польши Марек Кухциньский.
В этом году конференцию организует Австрия как предыдущий председатель Европейского союза. Сейчас председателем является Румыния, которая в июле передаст этот пост Финляндии.
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