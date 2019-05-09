Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас: 5,2% территории Эстонии по-прежнему оккупировано

”До того, как несколько месяцев назад вокруг этого жеста ОК разгорелся ужасный скандал и ажиотаж, могли бы вы подумать о том, что это означает что-то плохое? Я лично нет. Думаю, что и эстонский народ в общем не мог. Мы десятилетиями использовали этот жест — все в порядке. А теперь внезапно выясняется, будто это что-то совершенно неподобающее и ужасное. Такие перемены, по моему мнению, абсурдны, и все эти взятые с потолка скандалы — это то, что заставляет людей недоумевать”, — заявил спикер.

Говоря о поведении президента, Пыллуаас отметил, что был крайне удивлен. ”У нас было торжественное заседания парламента, на котором правительство утверждалось в должности. Как этого требует обычай и порядок, я встретил президента на лестнице Рийгикогу, возле двери, откуда она вышла в спортивной кофте”. Он отметил, что пресса преподнесла это как нечто положительное, но, по его мнению, все же существуют элементарные нормы приличия и этикета. ”На такое мероприятие в Рийгикогу не приходят в такой одежде. Это не протест против отдельно взятого кандидата в министра или правительства, а в более широком смысле это оскорбление парламента”.