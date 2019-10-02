Спикер Рийгикогу: Эстония поддерживает интеграцию Албании в Евросоюз

”Албания и Эстония уже сейчас поддерживают хорошие отношения, но мы могли бы дополнительно укрепить наши экономические и торговые связи, — сказал Пыллуаас. — Предприятия Эстонии заинтересованы в выходе на рынок Албании. Албания также привлекательна для жителей Эстонии как ранее малоизвестное туристическое направление. Мы в свою очередь также будем рады туристам из Албании”.

На встрече Пыллуаас положительно отозвался о том, что глава страны нашел возможность впервые посетить Эстонию несмотря на сильное землетрясение, произошедшее на территории страны на прошлой неделе. Спикер Рийгикогу выразил надежду, что Албания вскоре оправится от последствий этого стихийного бедствия.

Пыллуаас поблагодарил Албанию за поддержку при выборах Эстонии на место непостоянного члена Совета безопасности ООН и заверил участников встречи, что Эстония поддержит кандидатуру Албании на членство в 2022–2023 гг.

Президент Албании заинтересовался электронным государством и опытом Эстонии в сфере цифровых технологий, а также представил обзор политической ситуации в Западных Балканах и влияния глобализации мира.

Во встрече также участвовал председатель комиссии по иностранным делам Энн Ээсмаа, который отметил хорошие отношения между Эстонией и Албанией и выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений на парламентском уровне.