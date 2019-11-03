Спецтехника оценила состояние эстонских железных дорог: было только одно предупреждение

С виду обычный пассажирский вагон, прикрепленный к локомотиву, оснащен различными датчиками, которые фиксируют состояние железнодорожного полотна.

После несколько дней проверок вердикт был готов.

"В Латвии и Эстонии очень хорошие пути. Когда-то они были намного хуже, но сейчас состояние путей в Эстонии и Латвии в принципе одинаковое. На данный момент было одно предупреждение, его выдало на малой дороге", – поделился своими наблюдениями о проделанной работе машинист латвийского вагона-лаборатории Гунарс Цауна.

В компании Eesti Raudtee отметили, что сотрудники постоянно следят за состоянием железнодорожного полотна, в основном с помощью подручных средств и визуального контроля.