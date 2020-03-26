26.03.2020, 22:17

СПЕЦСООБЩЕНИЕ | Внесены изменения в правила, касающиеся работы предприятий в торговых центрах


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СПЕЦСООБЩЕНИЕ | Внесены изменения в правила, касающиеся работы предприятий в торговых центрах
Фото: Мадис Велтман

Руководитель чрезвычайного положения Юри Ратас внес в распоряжение, касающиеся деятельности торговых центров, два изменения. Во-первых, в торговых центрах могут оставаться открытыми почтовые отделения, если в пределах города почтовые отправления нельзя перенаправить. Во вторых, в закрытие для покупателей торговые точки могут по-прежнему находится ее собственник и работник.

Первое распоряжение касается 16 почтовых контор, которые расположены в небольших торговых центрах по всей Эстонии.

Открытыми остаются отделения почты в: Камбья, Элва, Лихула, Мустла, Синди, Выхма, Кехра, Кейла, Маарду, Палдиски, Йыхви, Кохтла-Ярве, Лидла, Тапа, Кудна и Кохила.

Вторым изменением устанавливается, что в закрытие в торговых центрах магазины разрешено заходить их собственникам и работникам. Например, в магазине домашних животных - для ухода за ними, или для организации торговли через интернет-магазин.

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