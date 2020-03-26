СПЕЦСООБЩЕНИЕ | Внесены изменения в правила, касающиеся работы предприятий в торговых центрах

Первое распоряжение касается 16 почтовых контор, которые расположены в небольших торговых центрах по всей Эстонии.
Открытыми остаются отделения почты в: Камбья, Элва, Лихула, Мустла, Синди, Выхма, Кехра, Кейла, Маарду, Палдиски, Йыхви, Кохтла-Ярве, Лидла, Тапа, Кудна и Кохила.
Вторым изменением устанавливается, что в закрытие в торговых центрах магазины разрешено заходить их собственникам и работникам. Например, в магазине домашних животных - для ухода за ними, или для организации торговли через интернет-магазин.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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