Спецкор ERR Антон Алексеев заразился коронавирусом в Нагорном Карабахе

Ездивший освещать конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе корреспондент Эстонского телерадиовещания (ERR) Антон Алексеев заразился там коронавирусом.
Алексеев считает, что подхватил вирус в субботу в армянском приграничном городе Горис. "В городе полно беженцев и всякого народа, так что не удивительно, что я заразился коронавирусом именно там", - сказал журналист в эфире программы "Ringvaade".
"Вчера и позавчера мне было довольно плохо, самочувствие было такое, как при гриппе или простуде. Сейчас чувствую себя хорошо, но буду находиться 14 дней дома", - добавил он.
Входивший в съемочную группу оператор Кристьян Свиргсден также подозревает у себя коронавирус, в настоящее время он ждет результаты теста.
"Самочувствие хорошее, но немного болит горло", - пояснил оператор.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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