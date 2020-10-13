13.10.2020, 21:38

Спецкор ERR Антон Алексеев заразился коронавирусом в Нагорном Карабахе

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Спецкор ERR Антон Алексеев заразился коронавирусом в Нагорном Карабахе
Taavi Sepp

Ездивший освещать конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе корреспондент Эстонского телерадиовещания (ERR) Антон Алексеев заразился там коронавирусом.

Алексеев считает, что подхватил вирус в субботу в армянском приграничном городе Горис. "В городе полно беженцев и всякого народа, так что не удивительно, что я заразился коронавирусом именно там", - сказал журналист в эфире программы "Ringvaade".

"Вчера и позавчера мне было довольно плохо, самочувствие было такое, как при гриппе или простуде. Сейчас чувствую себя хорошо, но буду находиться 14 дней дома", - добавил он.

Входивший в съемочную группу оператор Кристьян Свиргсден также подозревает у себя коронавирус, в настоящее время он ждет результаты теста.

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"Самочувствие хорошее, но немного болит горло", - пояснил оператор.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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