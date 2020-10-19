Спецкомиссия Рийгикогу обсудит государственную бюджетную стратегию на следующие четыре года
Сегодня на открытом заседании специальная комиссия по контролю государственного бюджета обсудит государственную бюджетную стратегию на 2021–2024 гг.
Сегодня на открытом заседании специальная комиссия по контролю государственного бюджета обсудит государственную бюджетную стратегию на 2021–2024 гг.
По словам председателя комиссии Юргена Лиги, главная проблема бюджетной стратегии — постоянный серьезный структурный дефицит. ”Бюджетная стратегия опять планируется таким образом, чтобы она продолжала действовать после следующих выборов. При этом не учитывается ее соответствие экономической ситуации”, — сказал Лиги.
Цель составления государственной бюджетной стратегии — обеспечение жизнестойкой бюджетной политики и повышение эффективности деятельности правительства по государственному и отраслевому развитию. Государственная бюджетная стратегия должна приводить политические потребности отраслей в соответствие с финансовыми возможностями, проистекающими из прогнозов.
На заседание приглашены представители Министерства финансов. Открытое заседание начнется в 13:15. Трансляцию можно посмотреть в интернете.
Запись заседания можно будет позже посмотреть на канале Рийгикогу в Youtube.
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