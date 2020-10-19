Спецкомиссия Рийгикогу обсудит государственную бюджетную стратегию на следующие четыре года

По словам председателя комиссии Юргена Лиги, главная проблема бюджетной стратегии — постоянный серьезный структурный дефицит. ”Бюджетная стратегия опять планируется таким образом, чтобы она продолжала действовать после следующих выборов. При этом не учитывается ее соответствие экономической ситуации”, — сказал Лиги.

Цель составления государственной бюджетной стратегии — обеспечение жизнестойкой бюджетной политики и повышение эффективности деятельности правительства по государственному и отраслевому развитию. Государственная бюджетная стратегия должна приводить политические потребности отраслей в соответствие с финансовыми возможностями, проистекающими из прогнозов.

На заседание приглашены представители Министерства финансов. Открытое заседание начнется в 13:15. Трансляцию можно посмотреть в интернете.

Запись заседания можно будет позже посмотреть на канале Рийгикогу в Youtube.

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