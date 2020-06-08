Спецкомиссия поддержала продление срока полномочий Микка Маррана в качестве гендиректора Департамента внешней разведки

По словам председателя комиссии Алара Ланемана, Марран за пять лет пребывания в должности проявил себя как отличный руководитель Департамента внешней разведки.

”В условиях поразившего мир кризиса, очень важно чтобы Департамент внешней разведки был способен оперативно и точно обеспечивать информацией, необходимой для сохранения и функционирования Эстонской Республики, а также анализом, необходимым для принятия решений. До сих пор работа Департамента внешней разведки создавала все необходимые для этого условия”, — сказал Ланеман.

Микк Марран родился 2 октября 1978 года. До назначения на должность главы Департамента внешней разведки Марран работал в постоянном представительстве Эстонии при НАТО директором оборонной службы, после этого в Министерстве обороны, где управлял различными отделами и занимал должность канцлера Министерства обороны. Марран получил степень магистра в области стратегии национального ресурса в Университете национальной обороны в США и степень бакалавра по специальности административное управление на факультете социальных наук Таллиннского университета.

Департамент внешней разведки — это подотчетное Министерству обороны учреждение безопасности, которое занимается обеспечением безопасности государства, защищая конституционный строй, используя невоенные предупредительные средства. Департамент внешней разведки собирает и обрабатывает необходимую для формирования политики безопасности и государственной обороны информацию и сотрудничает с Полицией безопасности для предотвращения преступлений против государства.

В заседании специальной комиссии приняли участие Министр обороны Юри Луйк и генеральный директор Департамента внешней разведки Микк Марран.

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