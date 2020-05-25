Спецкомиссия по контролю госбюджета требует отчета о перерасходах государства

По словам председателя комиссии Юргена Лиги, отчет Государственного контроля имеет большую значимость, так как в 2017–2020 гг. некоторые решения, связанные с бюджетом, были приняты непривычно небрежно для Эстонии. ”Мы были бы гораздо лучше подготовлены к кризису, связанному с коронавирусом, если бы не планировали жить за счет накопленных в прошлом ресурсов во время хорошего экономического роста, — сказал Лиги. — Базовые финансовые принципы были высмеяны как догмы, хотя Государственный контроль повторяет как мантру: в хорошие времена нужно готовиться к плохим. К сожалению, этого не было сделано. К началу кризиса резервы уже были существенно исчерпаны и у государства были долги как перед Кассой по безработице, Больничной кассой, так и перед больницами”.

Сегодняшнее обсуждение посвящено ”Отчету Государственного контроля о рисках в бюджетной политике, связанных с финансовыми прогнозами и мониторингом”.. Цель отчета — выяснить, какие риски в составлении экономических и финансовых прогнозов и мониторинге государственных доходов и расходов могут препятствовать принятию правительством взвешенных решений относительно бюджета, и существуют ли эти риски.

Обзор Государственного контроля показал, что государство не замечало в своем кошельке перерасходов до тех пор, пока они не выросли настолько, что с этим больше ничего нельзя было сделать. REKK

На заседание приглашены министр финансов Мартин Хельме, государственный контролер Янар Холм, член совета по бюджету и генеральный контролер Государственного контроля Мярт Лойте и другие представители Министерства финансов и Государственного контроля.

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