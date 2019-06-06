Спецкомиссия по борьбе с коррупцией поддерживает повышение прозрачности публичных услуг

По оценке председателя комиссии Катри Райк, Эстония добилась хорошей позиции по шкале восприятия коррупции. ”Мы находимся на 18 месте из 173 государств. Наше государство добилось этого благодаря сравнительно низкому уровню бюрократии. Несомненно, важную роль здесь играет антикоррупционная стратегия, действующая до 2020 года. Она направлена на предотвращение коррупционного поведения и сокращение злоупотребления властью, проистекающей из служебного положения”, — отметила Райк.

Председатель подчеркнула, что наиболее проблемные области на данный момент — это здравоохранение и образование. ”Обеспокоенность по-прежнему вызывает прозрачность доступности медицинской помощи. В образовании имеет место так называемая политика кумовства”, — сказала Райк. Председатель также сослалась на доклад Группы государств против коррупции (ГРЕКО), в котором отмечено, что Эстония должна повысить прозрачность интересов министров и их политических советников.

”Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, специальная комиссия пришла к единому мнению, что необходимо и в дальнейшем принимать превентивные меры и повышать прозрачность. Необходимо проанализировать выполнение плана действий и разработать документ на следующий период. Вышеупомянутые проблемные области должны быть проработаны в нем более подробно”, — сказала Райк.