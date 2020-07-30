Спецкомиссии Рийгикогу вызывают Мартина Хельме на экстренное заседание

3 августа специальная комиссия по контролю государственного бюджета и специальная комиссия по борьбе с коррупцией организуют внеочередное совместное заседание для обсуждения договора c адвокатским бюро Freeh Sporkin & Sullivan, который был заключен министром финансов Мартином Хельме.

По словам председателя специальной комиссии по контролю государственного бюджета Юргена Лиги, комиссия желает увидеть заключенный министром договор с адвокатским бюро, узнать о целях этого договора и об обстоятельствах, связанных с его заключением. ”Накопилось много вопросов, связанных с этим договором, а публичные комментарии министра вызывающи, так что Рийгикогу не может ждать очередного заседания и должен вызвать его во внеочередном порядке. У Мартина Хельме есть манера говорить не по существу, и игнорировать добрые традиции государственного управления и компетентные советы, так что вмешательство специальных комиссий необходимо”, — сказал Лиги.

Председатель специальной комиссии по борьбе с коррупцией Катри Райк, отметила, что прозрачность — это неотъемлемая часть хорошей политики. ”Действия министра финансов непрозрачны, и поэтому специальные комиссии вынуждены проверить заключенный им договор и связанные с ним обстоятельства”, — добавила она.

Внеочередное совместное заседание двух комиссий состоится в понедельник 3 августа в 14:00.

Ранее мы писали, что Мартин Хельме нанял адвоката, который защищал фирму российского бизнесмена, обвинявшуюся в масштабном отмывании средств.

Бюро Фри за 3 млн долларов представляет интересы Эстонии в возбужденном в США деле об отмывании средств.

Несмотря на то, что сам Фри это отрицает, информация, которую можно найти в публичном доступе, подтверждает, что еще несколько лет назад он (через другое свое предприятие Freeh Group International Solutions, LLC) представлял интересы Prevezon Holding, принадлежащей российскому бизнесмену Денису Кацыву и обвинявшейся в масштабном отмывании средств. Деньги Prevezon Holding переводились в том числе через эстонский филиал Danske Bank.