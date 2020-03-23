Специальная комиссия Рийгикогу по контролю государственного бюджета получит обзор пакета экономических мер

”Рийгикогу считает, что экономика нуждается в срочном денежном вливании для того, чтобы по возможности смягчить финансовые обязательства и препятствовать сокращению доходов населения, а также чтобы сохранить ликвидность”, — сказал председатель комиссии Юрген Лиги. По его словам, комиссия ждет информацию по процессу принятия экономических мер, анализу их влияния и источникам покрытия.

”Эстония в течение многих лет не использовала экономический рост для повышения готовности к кризису. Поэтому комиссию также интересуют последние изменения в финансовом положении государства и на кредитных рынках, от которых мы теперь серьезно зависим”, — добавил Лиги.

На заседание приглашены государственный контролер Янар Холм, президент Банка Эстонии Мадис Мюллер и представители Министерства финансов.

Открытое заседание начнется в 13:15.

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