Специальная комиссия рассмотрит правовые и экономические аспекты чрезвычайного положения

”Мы дали правительству очень широкие полномочия для действий в ситуации чрезвычайного положения. Учитывая медицинские показатели, ни одно общество до сих пор не платило столь высокую цену за то, чтобы остановить болезнь”, — сказал председатель комиссии Юрген Лиги.

По словам Лиги, парламент должен осуществлять надзор за содержанием, пропорциональностью, временными рамками и согласованностью решений. ”Мы должны оценить правовые ограничения действий в сложившейся ситуации, а также их экономические и финансовые последствия, — сказал Лиги. — Кроме того, мы хотим узнать о сотрудничестве между государствами и причинах различий в их реакциях”.

На заседание приглашены представители Министерства финансов, Министерства социальных дел, Государственного контроля и Канцлера права.

Открытое заседание начнется в 13:15. Трансляцию можно посмотреть в интернете.

Запись можно позже посмотреть здесь.