Специальная комиссия по контролю государственного бюджета обсудит с министрами экономическую ситуацию

По словам председателя комиссии Юргена Лиги, ожидания в отношении того, что поддержка экономики со стороны государства будет своевременной, конкретной и носить временный характер, не оправдались.

”Мы отметили, что гарантии по займам как наиболее крупная кризисная мера не привлекли в экономику обещанные дополнительные деньги, так как условия не отвечают экономическим рискам, — сказал председатель комиссии. — Теперь с похожим мнением к правительству обратились Банк Эстонии и организации предпринимателей”.

По словам Лиги, правительство несколько активнее способствовало прямым займам, но создание соответствующей компетенции для государства не представляется реалистичным. Также истекает срок выплат пособий по зарплатам. Необходимо начать ограничивать их условия. ”Сегодня на заседании мы надеемся услышать планы правительства по выходу из сложившейся ситуации”, — сказал Лиги.

На заседание приглашены министр социальных дел Танель Кийк, министр внешней торговли и инфотехнологий Рауль Сием, министр сельской жизни Арво Аллер, а также представители Министерства финансов и Государственного контроля.

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