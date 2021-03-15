Специальная комиссия обсудит с руководителями больниц ситуацию с коронавирусом

По словам председателя комиссии Урмаса Рейнсалу, больницы работают на грани своих возможностей. Больше всего больницы нуждаются в персонале. ”Мы хотим узнать у руководителей больниц, какие решения необходимо принять на государственном уровне для смягчения напряженной ситуации в сфере здравоохранения”, — сказал Рейнсалу.

”Число пациентов в больницах ежедневно растет. Департамент здоровья готовится к третьему уровню чрезвычайной ситуации. Для больниц это означает, что они не смогут больше принимать всех пациентов и будут вынуждены критически оценивать состояние каждого больного, — сказал Рейнсалу. — Ситуация сверхкритическая, для решения кризиса необходимо принять чрезвычайные меры”.

На заседание приглашены медицинский руководитель чрезвычайной ситуации и председатель правления Пярнуской больницы Урмас Суле, член правления и главный врач Северо-Эстонской региональной больницы Пеэп Тальвинг, председатель правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов, председатель правления Ида-Таллиннской центральной больницы Ральф Алликвеэ, председатель правления Раквереской больницы Айн Сууркаэв, председатель правления Ида-Вируской больницы Тармо Баклер, главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас и государственый контроллер Янар Холм.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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