Специальная комиссия обсудит деятельность государства по обеспечению безопасности продуктов питания

”По оценке Государственного контроля, Ветеринарно-продовольственный департамент при проведении проверок безопасности продуктов питания сфокусировался на подтверждении качества продуктов, изготовленных в Эстонии. При этом больше всего потребителей беспокоит безопасность импортируемой продукции, — сказал председатель специальной комиссии Юрген Лиги. — Специальная комиссия пытается выяснить, соответствуют ли предпочтения контролера интересам потребителей и какую роль здесь играет обеспечение экспорта”.

Согласно отчету Государственного контроля ”Деятельность государства по обеспечению безопасности пищевой продукции”, в ходе проверки Государственный контроль поставил целью определить, выявлены ли связанные с продуктами питания риски; находятся ли на должном уровне лаборатории, занимающиеся проверкой продуктов питания; проводится ли надзор за производителями продуктов питания и информируются ли потребители обо всех связанных с продуктами питания опасностях. Основной упор делался на угрозы, связанные с остатками пестицидов на растительной продукции. Аудит является дополнением к вышедшему в 2009-м году аудиту Государственного контроля ”Деятельность государства по обеспечению безопасности растительной продукции”.