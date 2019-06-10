Специальная комиссия обсудит деятельность государства по обеспечению безопасности продуктов питания

Сегодня на открытом заседании специальная комиссия Рийгикогу по контролю государственного бюджета обсудит отчет Государственного контроля о деятельности государства по обеспечению безопасности продуктов питания.
”По оценке Государственного контроля, Ветеринарно-продовольственный департамент при проведении проверок безопасности продуктов питания сфокусировался на подтверждении качества продуктов, изготовленных в Эстонии. При этом больше всего потребителей беспокоит безопасность импортируемой продукции, — сказал председатель специальной комиссии Юрген Лиги. — Специальная комиссия пытается выяснить, соответствуют ли предпочтения контролера интересам потребителей и какую роль здесь играет обеспечение экспорта”.
Согласно отчету Государственного контроля ”Деятельность государства по обеспечению безопасности пищевой продукции”, в ходе проверки Государственный контроль поставил целью определить, выявлены ли связанные с продуктами питания риски; находятся ли на должном уровне лаборатории, занимающиеся проверкой продуктов питания; проводится ли надзор за производителями продуктов питания и информируются ли потребители обо всех связанных с продуктами питания опасностях. Основной упор делался на угрозы, связанные с остатками пестицидов на растительной продукции. Аудит является дополнением к вышедшему в 2009-м году аудиту Государственного контроля ”Деятельность государства по обеспечению безопасности растительной продукции”.
В отчете указано, что по оценке Государственного контроля, Министерство по делам сельской жизни и Ветеринарно-продовольственный департамент не имеют права утверждать, что вся продающаяся в Эстонии пищевая продукция — безопасна, так как количество проведенных исследований и лабораторных анализов недостаточно, а надзор ведется с упущениями. Согласно отчету, данные учреждения недостаточно информируют население о содержащихся в пищевой продукции пестицидах и связанных с ними рисках. По оценке Государственного контроля, у потребителя создается неверное впечатление, что пищевая продукция становится все более чистой.
На заседание приглашены министр сельской жизни Март Ярвик, генеральный директор Ветеринарно-продовольственного департамента Индрек Халлисте, генеральный директор Департамента сельского хозяйства Эгон Палтс и представители Государственного контроля.
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