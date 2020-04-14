14.04.2020, 15:02

Специалисты: у поступивших в продажу в аптеках масок может вообще не быть класса защиты

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Туули Йыэсаар
EST 19
Специалисты: у поступивших в продажу в аптеках масок может вообще не быть класса защиты
Foto: Ilmar Saabas

Эксперты сомневаются, пройдут ли маски Magnum и Semetron испытание на класс защиты FFP1, потому что их невозможно достаточно плотно закрепить на лице, пишет Eesti Päevaleht.

"Люди оказываются обманутыми, веря, что у этих масок обещанная защитная способность FFP1, — говорит знающий средства индивидуальной защиты вдоль и поперек Ивар Хелласте. — Учреждение рыночного надзора Эстонской Республики Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) допустило на рынок миллионы подобных маскам покрытий для рта и носа. Таким образом, TTJA не воспрепятствовал допуску на рынок товаров с явными признаками подделки".

Он добавляет: "Я считаю, что эстоноземельцы заслуживают правдивой информации и тогда, когда это не нравится отцам государства. Еще больше взывает вопросов то, почему госчиновники так себя ведут".

"Рапорт об испытании мы, к сожалению, не имеем права обнародовать. Это следует спрашивать у TTJA", — письменно отвечает на запрос Eesti Päevaleht Карина Лой, руководитель по стратегической коммуникации в фирме оптовой продажи лекарств Magnum, которая вместе с AS Semetron доставила маски в Эстонию. Автор статьи звонит Лой и спрашивает, почему. Она говорит, что названный документ на самом деле принадлежит TTJA.

Руководитель по коммуникации TTJA Анне-Май Хелемяэ на это очень удивлена. По ее словам, рапорт об испытании, безусловно, принадлежит предприятию, TTJA не может ничего запрещать или разрешать относительно его выдачи. К сожалению, TTJA тоже отказывается делиться им с общественностью, поскольку предприятие может обвинить ведомство в нарушении коммерческой тайны и подать на TTJA в суд.

Ведомство защиты потребителей и фирма оптовой продажи лекарств в этот раз придерживаются одного мнения, что показывающий реальную защитную способность защищающих от коронавируса масок документ общественность не должна видеть.

Дело в том, что если сомнения относительно соответствия масок классу FFP1 подтвердятся, их продажа под таким названием является введение потребителей в заблуждение.

Ивар Хелласте с беспокойством следил, как развивалась сага о масках. Он убежден, что вместо масок с классом защиты FFP1 нам продают черт знает что. "Я скорее за ношение масок, но использование поддельных масок может принести больше вреда, чем пользы, потому что возникает обманчивый эффект надежности", — говорит он и разъясняет технические детали.

Класс защиты FFP1 респиратора, или пылезащитной маски, означает, что маска задерживает как минимум 75% имеющихся в воздухе частиц размером 0,02–2 (медиана 0,6) микрометра. Хелласте подчеркивает, что при этой цифре важно обратить внимание, что процент означает не только способность фильтрации материала маски, но и то, насколько плотно маска сидит на лице. В ходе испытаний рассматривают и то, и другое вместе.

Годами занимавшийся средствами индивидуальной защиты Хелласте говорит, что маски Semetron и Magnum, которые крепятся веревочными дужками за ушами, ни в коем случае не могут быть на лице так плотно, чтобы они достигали уровня FFP1. То же самое подтверждает другой, связавшийся с Eesti Päevaleht независимо от Хелласте источник Тоомас Вилло, также годами действовавший в сфере средств индивидуальной защиты предприниматель.

Как TTJA, так и Magnum отказались выдавать рапорт об испытании масок, которые сейчас продаются в аптеках под этикеткой класса защиты FFP1, но это только одно обстоятельство из многих подозрительных.

Semetron и Magnum в выпущенном 3 апреля сообщении рекламировали партию масок как хирургические маски. С государством тоже заключили соответствующий договор, из которого следовало, что ждали относящиеся к I классу медицинских изделий маски.

В день прибытия масок, 5 апреля, Magnum сообщила, что прибыли средства индивидуальной защиты. С каким классом защиты, общественности не сказали. Также в направленном общественности пресс-сообщении не было ни единой строчки с объяснением, почему доставленные маски по пути поменяли тип.

В дело вмешался TTJA, который сам затребовал у предпринимателя документы на маски: выданные польской лабораторией ICR Polska сертификат и отчеты об испытании. При анализе документов выявилось несколько мутных обстоятельств.

Заведующая техническим отделом TTJA Ингрид Тейнемаа 7 апреля сказала Eesti Päevaleht, что из отчета об испытании выяснилось, что у масок класс защиты FFP1.

К настоящему моменту обнаружилось еще несколько странных обстоятельств. Не говоря о том, что ICR Polska нет в базе данных NANDO, предприятие вообще не предлагает испытаний PPE, или средств индивидуальной защиты. По данным их сайта у них даже нет такой испытательной аппаратуры.

Eesti Päevaleht обратилась к ICR Polska с дополнительными вопросами, но пока не смогла связаться по телефону и не получила ответа на электронное письмо. Ингрид Тейнемаа подтвердила, что такая же неудача постигла TTJA, ICR Polska не отвечает и на их звонки и письма.

Но зато ICR Polska вывесила на своем сайте сообщение, что все полученные там сертификаты добровольные и не заменяют необходимой для получения CE официальной процедуры. Более того, с 26 марта ICR Polska вообще прекратила прием ходатайств о сертификатах на связанные с Covid-19 товары.

Ингрид Тейнемаа говорит, что рапорт об испытании — который выдала не ICR Polska, а, согласно бумагам, оказывающая заказываемую ими услугу лаборатория — произвел на специалистов TTJA благонадежное впечатление. "В рапорте об испытании есть фотографии, которые совпадают с продаваемыми у нас товарами. Написано, что испытывали, и различные параметры, которым они соответствовали. В нескольких местах сказано, что они соответствуют уровню FFP1. Да, обычно маска FFP1 выглядит по-другому, и для этого и нужно их заново испытывать", — поясняет она.

Таким образом, сомневается и TTJA. Но сейчас нет причины прекращать продажу товара под этикеткой FFP1. "У нас нет абсолютного основания говорить, что это не FFP1, потому что стандарт абсолютно не задает, какой формы должна быть маска FFP1", — объясняет Тейнемаа.

Ивар Хелласте говорит, что это отговорка. Он считает, что в качестве основания подошло бы какое угодно нарушение требований продажи средств индивидуальной защиты, которое уже сейчас зафиксировано. Например, обстоятельство, что на каждой маске не напечатан знак класса защиты FFP1.

На настоящий момент продажа под этикеткой FFP1 продолжится как минимум до тех пор, пока удастся испытать маски. "Мы изучаем различные лабораторные возможности в разных странах. Получить ответы не просто. Очереди длинные, но мы постараемся сделать все, чтобы найти партнерскую лабораторию", — обещает Тейнемаа.

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