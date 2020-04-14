Специалисты: у поступивших в продажу в аптеках масок может вообще не быть класса защиты

"Люди оказываются обманутыми, веря, что у этих масок обещанная защитная способность FFP1, — говорит знающий средства индивидуальной защиты вдоль и поперек Ивар Хелласте. — Учреждение рыночного надзора Эстонской Республики Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) допустило на рынок миллионы подобных маскам покрытий для рта и носа. Таким образом, TTJA не воспрепятствовал допуску на рынок товаров с явными признаками подделки".

Он добавляет: "Я считаю, что эстоноземельцы заслуживают правдивой информации и тогда, когда это не нравится отцам государства. Еще больше взывает вопросов то, почему госчиновники так себя ведут".

"Рапорт об испытании мы, к сожалению, не имеем права обнародовать. Это следует спрашивать у TTJA", — письменно отвечает на запрос Eesti Päevaleht Карина Лой, руководитель по стратегической коммуникации в фирме оптовой продажи лекарств Magnum, которая вместе с AS Semetron доставила маски в Эстонию. Автор статьи звонит Лой и спрашивает, почему. Она говорит, что названный документ на самом деле принадлежит TTJA.

Руководитель по коммуникации TTJA Анне-Май Хелемяэ на это очень удивлена. По ее словам, рапорт об испытании, безусловно, принадлежит предприятию, TTJA не может ничего запрещать или разрешать относительно его выдачи. К сожалению, TTJA тоже отказывается делиться им с общественностью, поскольку предприятие может обвинить ведомство в нарушении коммерческой тайны и подать на TTJA в суд.

Ведомство защиты потребителей и фирма оптовой продажи лекарств в этот раз придерживаются одного мнения, что показывающий реальную защитную способность защищающих от коронавируса масок документ общественность не должна видеть.

Дело в том, что если сомнения относительно соответствия масок классу FFP1 подтвердятся, их продажа под таким названием является введение потребителей в заблуждение.

Ивар Хелласте с беспокойством следил, как развивалась сага о масках. Он убежден, что вместо масок с классом защиты FFP1 нам продают черт знает что. "Я скорее за ношение масок, но использование поддельных масок может принести больше вреда, чем пользы, потому что возникает обманчивый эффект надежности", — говорит он и разъясняет технические детали.