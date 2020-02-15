15.02.2020, 20:35

Специалист по транспорту об анархии на улице Гонсиори: многие считают, что в городе можно превышать скорость

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Vastremonditud Gonsiori tänav droonifotod
Vastremonditud Gonsiori tänav droonifotodFoto: Jaanus Lensment

Большинство водителей нарушают правила на улице Гонсиори, но, по оценке руководителя отдела организации дорожного движения Транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа, это в первую очередь вопрос надзора, а не ограничений.

Как сообщил портал Delfi, почти две трети водителей нарушают правила, используя предназначенные для общественного транспорта автобусные полосы.

Гонсиори — единственная в Эстонии улица с реверсивным движением. Для легковых автомобилей предусмотрена только средняя полоса, которая дважды в сутки меняет направление: после обеда можно ехать в сторону Ласнамяэ, а с раннего утра — в направлении центра города. Водители легковых автомобилей могут использовать полосу для общественного транспорта только до поворота. Тем не менее, согласно исследованию две трети водителей игнорируют правила и после обеда используют для проезда в центр города автобусную полосу.

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Тальво Рюйтельмаа сказал Delfi, что в Транспортном департаменте думают над тем, как улучшить организацию дорожного движения, но в случае Гонсиори проблема в первую очередь обусловлена привычками водителей.

”Это вопрос надзора и отношения”, — заявил он.

По его словам, как одни думают, что в городе можно превысить скорость на несколько километров, так другие не считают нарушением использование полос для общественного транспорта. ”Это не значит, что нужно менять из-за них закон”, — отметил Рюйтельмаа.

Он добавил, что Гонсиори важна для общественного транспорта, так как в него, как известно, помещается больше людей и поэтому нет причин давать на этой улице больше прав автовладельцам.
Для движения в город он рекомендует использовать также улицу Вилмси, через которую можно выехать на Тартуское шоссе, а с него — далее в центр.

Руководитель учебной программы в сфере транспорта и организации дорожного движения Таллиннской технической высшей школы Свен Креэк подчеркнул, что неудобную организацию дорожного движения можно исправить, если планировать изменения в результате более основательной предварительной работы. Рюйтельмаа на это ответил, что перед одобрением проекта он был достаточно тщательно проанализирован.

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