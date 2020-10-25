Специалист по тактической медицине: большинство людей сегодня даже не умеют наложить повязку

Александр, как вы оцениваете уровень подготовки населения нашей страны, в плане навыков оказания первой помощи? Имеются, конечно, люди не имеющие специального образования.

Я думаю, не больше пяти процентов. Я уже некоторое время веду профильные курсы и могу сказать, что таких людей действительно единицы. Один из моих недавних учеников попал на судно в качестве медика, к этому привело сокращение штата, и ему ”довесили” эту должность. У него были какие-то базовые умения , но позанимавшись он понял, что очень многого не знает.

Если что-то случится и у человека будет под рукой, ну например, банальный жгут, то это получится ситуация ”иметь и не уметь”. От этого даже может выйти больше вреда и совсем никакой пользы. Без определенных навыков, в неподготовленных руках любые средства, какими бы совершенными они ни были, просто бесполезны.

А случиться может все что угодно. Взрыв газа, автомобильная авария, а это вообще особая ситуация, здесь необходимо действовать четко и применять настоящие, а не ”заржавевшие” знания.

Что может сделать человек оказавшийся свидетелем столкновения автомобилей?

Лучше, конечно, вообще туда не лезть. Особенно, если что-то горит. Как максимум зафиксировать человеку шею, наложить жгут, перебинтовать но, вытаскивать, перемещать — все это строго противопоказано. Это должны делать уже спасатели, мало ли там повреждения спины, внутреннее кровотечение и другие ужасы.

Нет ли у вас ощущения, что за последние 20 лет система гражданской первой помощи, если не развалилась, то серьезно деградировала? Раньше к этому как-то серьезнее относились? Были ответственные на производствах, проводились какие-то аттестации…

Да, действительно, культура оказания первой помощи, если так можно сказать, разъелась за последние десятилетия. Тут приходится согласиться. Характерный случай произошел некоторое время назад в Viru Keskus, очень иллюстративный. Упал мужчина, свалился без сознания, при этом охранники не знали, что делать, можешь себе представить! Охрана растерялась, а школьница подбежала и начала его ”качать” (приступила к непрямому массажу сердца — прим. ред). То есть доходит до того, что люди, у которых наверняка везде в табелях стоят все необходимые по закону галочки, могут потеряться в такой простой и абсолютно вероятной ситуации.