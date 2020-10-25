25.10.2020, 17:19

Специалист по тактической медицине: большинство людей сегодня даже не умеют наложить повязку

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Алексей Иванов, журналист
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Александр Моисеев играет "жертву" на занятиях
Александр Моисеев играет "жертву" на занятияхЛичный архив

Александр Моисеев проходил учебу в итальянском Military Training Center. Далее совершенствовал свои навыки по программе ”Технологии выживания”, в центре Тактической Медицины в Москве. На сегодняшний день он занялся преподавательской деятельностью в Таллинне. По его мнению, простейшим навыкам оказания первой помощи у нас в стране уделяется исчезающе мало внимания. Что же нам нужно знать и уметь? Об этом мы поговорили со специалистом по тактической и военной медицине.

Александр, как вы оцениваете уровень подготовки населения нашей страны, в плане навыков оказания первой помощи? Имеются, конечно, люди не имеющие специального образования.

Я думаю, не больше пяти процентов. Я уже некоторое время веду профильные курсы и могу сказать, что таких людей действительно единицы. Один из моих недавних учеников попал на судно в качестве медика, к этому привело сокращение штата, и ему ”довесили” эту должность. У него были какие-то базовые умения , но позанимавшись он понял, что очень многого не знает.

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Если что-то случится и у человека будет под рукой, ну например, банальный жгут, то это получится ситуация ”иметь и не уметь”. От этого даже может выйти больше вреда и совсем никакой пользы. Без определенных навыков, в неподготовленных руках любые средства, какими бы совершенными они ни были, просто бесполезны.

А случиться может все что угодно. Взрыв газа, автомобильная авария, а это вообще особая ситуация, здесь необходимо действовать четко и применять настоящие, а не ”заржавевшие” знания.

Что может сделать человек оказавшийся свидетелем столкновения автомобилей?

Лучше, конечно, вообще туда не лезть. Особенно, если что-то горит. Как максимум зафиксировать человеку шею, наложить жгут, перебинтовать но, вытаскивать, перемещать — все это строго противопоказано. Это должны делать уже спасатели, мало ли там повреждения спины, внутреннее кровотечение и другие ужасы.

Нет ли у вас ощущения, что за последние 20 лет система гражданской первой помощи, если не развалилась, то серьезно деградировала? Раньше к этому как-то серьезнее относились? Были ответственные на производствах, проводились какие-то аттестации…

Да, действительно, культура оказания первой помощи, если так можно сказать, разъелась за последние десятилетия. Тут приходится согласиться. Характерный случай произошел некоторое время назад в Viru Keskus, очень иллюстративный. Упал мужчина, свалился без сознания, при этом охранники не знали, что делать, можешь себе представить! Охрана растерялась, а школьница подбежала и начала его ”качать” (приступила к непрямому массажу сердца — прим. ред). То есть доходит до того, что люди, у которых наверняка везде в табелях стоят все необходимые по закону галочки, могут потеряться в такой простой и абсолютно вероятной ситуации.

Есть истории и похлеще. Один из моих подписчиков прислал мне небольшую заметку. В Таллинне, зимой, на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину. Приехала полиция, и в ожидании ”скорой” офицеры даже не догадались накрыть ее термоодеялом. Что уж говорить о зеваках, которые просто стояли в растерянности.

У большинства жителей страны познания в оказании ПП ограничиваются просмотром нескольких роликов на Youtube, пройденными пять лет назад курсами или несколькими прочитанными статьями. Но этого, конечно, мало. Знания необходимо освежать, закреплять, тренировать мышечную память.

На хорошей, действительно полезной учебе ты получаешь не только теорию, но тебя еще и до седьмого пота гоняют на практике. Все-таки смысл не в том, чтобы получить галочку в аттестат, а смысл в том, чтобы уметь сделать что-то в стрессовой, очень неприятной ситуации.

Аптечка: Жгут-турникет ( типа CAT), жгут эсмарха, пара армейских израильских бандажей, косынка, обезбол, перекись водорода или аналог, шина Samsplit.

Как часто, на ваш взгляд, стоит освежать свои навыки на курсах? При условии, конечно, что они есть.

На курсы ходить надо. Обязательно. Может ты и не получишь никаких новых теоретических знаний, но сумеешь снова поделать что-то руками, попрактиковаться.

Я своих учеников тренирую два дня. Сначала идет теория, а вся вторая половина посвящена практическим занятиям. Как пользоваться жгутами, новыми израильскими бандажами, использовать другие средства. После этого я им даю определенную вводную, некоторую ситуация в которой они уже должны действовать сами, без моих подсказок, за максимально короткое время. Потом мы с ними разбираем ход дела, смотрим на результат. Ведь тут мало только знать. Надо еще уметь и соображать. Это позволяет ученикам явно увидеть свои ошибки, отфиксировать момент, когда они свернули в своих размышлениях не в ту сторону.

Если у человека должностные обязанности подразумевают наличие таких навыков, хотя бы элементарного умения наложить бинт, то раз в полтора-два месяца посвятить несколько часов именно практике я считаю просто необходимым.

В случае какого либо происшествия, есть ли какие-то простые три вещи, которые должен уметь и знать каждый?

Есть множество разных алгоритмов действий для разных ситуации. Если речь идет о травме, скажем в лесу — что-то распороло тебе ногу, то действовать необходимо так — жгут, обезболивающее, бинт, если есть чем, то промыть, но это в случае если серьезная травма и обильное кровотечение. Потом, конечно, необходимо начинать двигаться в сторону помощи, или эту помощь звать.

Есть такая поговорка у медиков — ”Бриллиантовая минута, золотой час”. Своевременно оказанная первая помощь повышает шансы на выживание в разы, потом раненого нужно доставить в медучреждение, это нужно сделать в первый час. Тогда можно сказать, что вы сделали все правильно.

В общем, запомнить просто — жгут, обезбол, перебинтовка, амбулатория — получается. Ж.О.П.А.

В каком возрасте имеет смысл начинать учить основам?

Лет с 11 — 13. Им самим уже интересно, они уже соображают. Они уже готовы учиться. Детей же носит бог знает где; по лесам, по крышам по заброшкам каким-то, а они даже палец не умеют себе перебинтовать. На это должны обращать, конечно, внимание и взрослые, но начинать можно ”натаскивать” детей в довольно юном возрасте.

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